Üniversite sınavı tarihi değiştirildi mi? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
Üniversitede okumayı hedefleyen yüz binlerce öğrenci tarafından 2021 YKS başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Üniversite sınavı başvuru işlemlerini yapıp sınava girerek, üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler, 2021 YKS başvuru tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından 2021 yılı sınav takvimine ilişkin yapılan açıklamanın ardından üniversite sınav tarihi ve başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki, üniversite sınavı tarihi değiştirildi mi? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl eğitimlerini uzaktan gören öğrenciler, 2021 YKS başvurularını yapıp sınava hazırlanmak için heyecanlı bekleyiş içerisindeler.
Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bu sınavların başvuru işlemleri ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde duyurulacak.
Üniversite sınavı tarihi değiştirildi mi?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav tarihlerinin değiştirilebileceği açıklandı. ÖSYM tarafından koronavirüs salgınının durumuna göre yeni tedbirler alınması halinde 2021 yılının sınav takvimi güncellenebileceğini belirtildi.