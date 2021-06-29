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Eğitim Üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkıyor mu? Üniversite sınavları tamaman kalkacak mı?
Eğitim

Üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkıyor mu? Üniversite sınavları tamaman kalkacak mı?

ÖSYM 26 ve 27 Haziran’da üniversite sınavı olan YKS sınavını gerçekleştirdi. Milyonlarca adayın girdiği YKS sınav sonuçları 4 Temmuz’da açıklanacak. YKS sonuçları beklenirken, üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran gelişme MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, LGS sınavının kaldırılması için çağrıda bulundu. Peki üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkıyor mu? YKS ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 10:56:00 - 2021-06-29 11:00:04
Üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkıyor mu? Üniversite sınavları tamaman kalkacak mı?

ÖSYM 26 ve 27 Haziran’da üniversite sınavı olan YKS sınavını gerçekleştirdi. Milyonlarca adayın girdiği YKS sınav sonuçları 4 Temmuz’da açıklanacak. YKS sonuçları beklenirken, üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran gelişme MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, LGS sınavının kaldırılması için çağrıda bulundu. Peki üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkıyor mu? YKS ne zaman kalkacak? 

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  üniversite “sınavlarının kaldırılmasına yönelik açıklaması milyonlarca genci umutlandırdı. Bahçeli yapığı açıklamada, “Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: "Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye'de toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır. Üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Her önüne gelen Z Kuşağı'ndan bahsediyor, sınav kuyusundan gençliğin nasıl çıkacağını kimse konuşmuyor. Buna karşın MHP dert etmiş, sınav maratonunda eriyip gitmelerine gönlü razı gelmemiştir."

Üniversite sınavları üç oturumda yapılmakta. YKS ilk oturumu TYT, ikinci oturumu AYT üçüncü oturumu ise YDT sınavıdır. Üniversiteye girmek isteyen adaylar YKS sınavına katılmak zorunda. 

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