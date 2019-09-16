“Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ege Üniversitesi Modeli” tanıtıldı

Ege Üniversitesinde (EÜ) başlatılan EÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Üniversite Sanayi Güdümlü Proje Desteği programı kapsamında, sanayici-akademisyen birlikteliğinde geliştirilen projelere üniversite yüzde 75, ilgili firma yüzde 25 maddi destek sağlayacak.

Türkiye’de ilk olan ve iş dünyasında heyecanla karşılanan Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ege Üniversitesi Modeli’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi (EÜ) Yeni Senato Salonunda düzenlenen toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ile EÜ üst yönetimi ve senato üyeleri, EÜ araştırma grupları ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinin temsilcileri katıldı.

Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ege Üniversitesi Modeli’nin tanıtımının yapıldığı ve modelle ilgili detayların anlatıldığı programda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak geliştirdiğimiz modelle ülkemizde bir ilki gerçekleştireceğiz. Genel olarak dünyada akademisyenler özel sektörden maddi kaynak alarak Ar-Ge projelerini hayata geçiriyor. Bugün sizlerle paylaşacağımız üniversite-sanayi Ar-Ge finansmanın modelinde, projenin maliyetinin yüzde 75’i üniversitemiz tarafından karşılanırken bütçenin sadece yüzde 25’i ilgili firma tarafından üstlenilecek. Ege Üniversitesi akademisyenlerinin yürütücü olacağı bilimsel araştırma projelerinin konuları, ülkemizin ve sanayicimizin öncelikli olarak ihtiyaç duygu konular olacak” dedi.

“Ege bir ilke daha imza atıyor”

Projenin amacından söz eden Rektör Budak, dünyada sanayicilerin, Ar-Ge projelerini daha fazla finanse ettiğini kaydederken Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesi olarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarını hem akademik hem de maddi olarak desteleyecek bir model ortaya koyduklarını söyledi. Dünyadaki acımasız ekonomik rekabet ortamında EÜ olarak maddi ve manevi tüm güçleriyle sanayicinin yanında olmak istediklerini dile getiren Rektör Budak, “Devletimizin sanayicilerimize sunduğu desteğin yanında bizler de üniversite olarak bölgemizdeki firmalara adeta can suyu olmak istiyoruz. Sanayicimizin güçlenmesi, ülke ekonomimizin güçlenmesini beraberinde getirecek bir realite. Günümüz dünyasında bilimsel ve teknolojik bilgi, ekonomik rekabette gücümüzü belirleyecek en önemli unsurlardan biri. Bu noktada bilimsel bilginin üretildiği üniversiteler olarak sanayicimizle işbirliği içerisinde çalışmamız büyük bir önem arz ediyor. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel piyasada ülke olarak etkin olabilmek için üniversite-sanayi güç birliğine ihtiyacımız var ve ülkemizin bu işbirliğinden başka bir çıkış yolu yok. Toplantıya katılarak bizlere destek olan herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Rektör Budak İzmir ve Ege Üniversitesi için şans”

EÜ’nün Türkiye’nin en gözde ve başarılı üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, “Sayın Budak’la daha önce Edirne’de çalışmıştık. Kendisi Ege Üniversitesi ve İzmir için büyük şans. Birçok projeyi kendisinin de desteğiyle hayata geçirme imkanı bulmuştuk. Sanayimize böyle öncülük yaptığı, destek verdiği için İzmir Valiliği olarak teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“Bugüne milat gibi bakmak lazım”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Bugüne aslında bir milat gibi bakmak lazım. Hep söylediğimiz bir şey var ‘Transfer edilmeyen bilginin hiç kimseye faydası yok’. Günün koşullarında rekabet edebilecek ortama gelebilmemiz için üniversitelerdeki güncel bilginin sanayiye transfer olması lazım. Bu da hızlı ve çözüm odaklı olmalı. Eğer bilgi toplumu olmak istiyorsak bu ülkede sanayi 4.0’ın farkındalığını benimsemek gerekiyor. Dünya başka bir yere gidiyor. Bizim geleceğimiz yazılımda, yani kodlamada. İlkokuldan itibaren kodlama eğitimin okutulma mecburiyeti olmalı. Üniversitelerin bize yol göstermesi lazım onun için de üniversiteler ihtisaslaşmalı” diye konuştu.

“En büyük eksikliğimiz nitelikli üretim”

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin en büyük eksikliğinin nitelikli üretim olduğunu savunup, şunları kaydetti, “Bunu sağlayabilmemiz için aklı ve bilimi kullanarak ileri teknolojiye sahip olmak ve Ar-Ge alanında ciddi mesafe kat etmek gerekiyor. Bu da ancak sanayici ve üniversite işbirliği ile sürekli hale gelebilir. Ege Üniversitesinin üniversite sanayi işbirliği projesini son derece önemli buluyoruz. Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda Ege Üniversitesinin oluşturduğu bu projenin öncülük eden herkese teşekkür ediyorum.”

“Bu yaklaşımı çok doğru buluyoruz”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Sayın Rektörümün bu yaklaşımını çok doğru buluyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Maddi anlamda yüzde 75 destek bizim için çok önemli. Bizim bilime, inovasyona ve girişimciliğe verdiğimiz önem, yakın zamanda değerini bulacaktır. Bu toplantıyı çok önemsiyorum” dedi.

“Bizler için önemli bir toplantı”

İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “Bu toplantı bizler için çok önemli. Bugün ne tesadüftür ki Ahilik Haftasın başlangıcı. Biz de yüzyıldır devam eden ahilikten aldığımız terbiye ile öğretilerimizle bu öğrendiğimiz mesleği önümüzdeki yıllarda nereye taşıyacağımızı;bilgi,teknoloji ve inovasyonla,güzel ahlakla süsleyerek nasıl insanlığa hizmetine sunacağımı çalışacağız. Dünyadaki değişim bilgiyi doğru kullanmakla geçiyor. Ege Üniversitesi ve değerli hocalarımızla işbirliği içinde çalışmalarımız oldu. Hocalarımızın görüşlerini, bilgilerini, yeteneklerini esnaf sanatkarlarla buluşmaya özen gösterdik. Bugün lansmanı yapılan üniversite sanayi işbirliğini biz de kendi alanlarımızda yoğurarak insanlığın hizmetine sunacağız”diye konuştu.

“Rekabet artık fiyatta değil”

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, “Sanayi üniversite işbirliği, ihracatçılar açısından çok büyük önem taşımaktadır. Rekabet artık fiyatta değil ürün kalitesi ve katma değerde olmaktadır. Bu tarz üniversite sanayi işbirliği projelerinin ülkemizin hedeflerine ulaşmakta önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.