  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı! Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı! Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu? İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor... Aziz Yıldırım 'Niye faydalanmıyoruz' diye sormuştu ve yeni bir hamle geliyor gibi... Bakan Çiftçi talimatı verdi: 81 ilde ekipler sahaya indi! Okul çevrelerinde denetimler artırılıyor Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı: 'Yetkin ve erdemli insan' anlayışı eğitime bakışımızın istikametini tayin ediyor Kahramanmaraş'ta kuyu faciası: 2 kişi hayatını kaybetti!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Futbolda siyah kart dönemi: Peki ne anlama geliyor?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Futbolda siyah kart dönemi: Peki ne anlama geliyor?

Romanya'da genç futbolcuların ve teknik ekibin taşkınlık yapmasının önüne geçmek için siyah kart uygulamasına geçildi. Peki siyah kart ne anlama geliyor?

#1
Foto - Futbolda siyah kart dönemi: Peki ne anlama geliyor?

Futbolda sarı ve kırmızı karta bir renk daha yolda... Uyarı kartları bugüne kadar ağırlıklı olarak oyuncuların ve teknik ekiplerin ihlallerini cezalandırmak için kullanılıyordu.

#2
Foto - Futbolda siyah kart dönemi: Peki ne anlama geliyor?

Romanya'da gündeme gelen yeni uygulama ise doğrudan saha kenarındaki ebeveynleri ve diğer taraftarları hedef alıyor. Özellikle 7-16 yaş grubundaki futbolcuların mücadele ettiği maçlarda, bazı ebeveynlerin hakem kararlarına aşırı tepki göstermesi, küfürlü davranışlarda bulunması ve zaman zaman sahaya girmeye çalışması, yeni düzenlemenin gerekçeleri arasında gösteriliyor.

#3
Foto - Futbolda siyah kart dönemi: Peki ne anlama geliyor?

SİYAH KARTIN ANLAMI NY Times'a göre; Yeni prosedür kapsamında şu davranışlar yaptırım nedeni sayılabilecek: Çocuklara veya kendi takımının oyuncularına yönelik hakaret, küfür, fiziksel saldırı ya da itme.

#4
Foto - Futbolda siyah kart dönemi: Peki ne anlama geliyor?

Kendi takımının veya rakip takımın teknik ekibine ve oyuncularına yönelik sözlü ya da fiziksel saldırılar. Hakemlere ve maç görevlilerine yönelik sürekli itiraz, hakaret, tehdit veya fiziksel saldırı. Ebeveynler ve diğer seyirciler arasında yaşanan sözlü ya da fiziksel kavgalar. Siyah kart uygulamasıyla, çocukların futbol oynadığı sahalarda yetişkinlerin rekabeti ve öfkesi nedeniyle yaşanan olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pulur Höyük Kazı Alanı'nda çalışmalar sürüyor
Kültür - Sanat

Pulur Höyük Kazı Alanı'nda çalışmalar sürüyor

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye programında Pulur Höyük Kazı Alanı ile Alaca Şehitliği’ni ziyaret etti.
Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı
Yerel

Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 105 kök kenevir ile ..
CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma
Gündem

CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in pehlivanları alnından öpmesi toplumsal tepki toplarken, belediyedeki bir..
Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı
Gündem

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında 'kamu görevlisine görevinden do..
Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu
Dünya

Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu

Orta Doğu’daki savaşın enerji arzına yönelik endişeleri büyütmesi Avrupa’da pompaya ağır yansıdı. AB genelinde savaş öncesine göre benzinin ..
Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon
Gündem

Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, milletin canına ve malına kasteden mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes aldırmıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23