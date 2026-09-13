Futbolda siyah kart dönemi: Peki ne anlama geliyor?
Romanya'da genç futbolcuların ve teknik ekibin taşkınlık yapmasının önüne geçmek için siyah kart uygulamasına geçildi. Peki siyah kart ne anlama geliyor?
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Romanya'da genç futbolcuların ve teknik ekibin taşkınlık yapmasının önüne geçmek için siyah kart uygulamasına geçildi. Peki siyah kart ne anlama geliyor?
Futbolda sarı ve kırmızı karta bir renk daha yolda... Uyarı kartları bugüne kadar ağırlıklı olarak oyuncuların ve teknik ekiplerin ihlallerini cezalandırmak için kullanılıyordu.
Romanya'da gündeme gelen yeni uygulama ise doğrudan saha kenarındaki ebeveynleri ve diğer taraftarları hedef alıyor. Özellikle 7-16 yaş grubundaki futbolcuların mücadele ettiği maçlarda, bazı ebeveynlerin hakem kararlarına aşırı tepki göstermesi, küfürlü davranışlarda bulunması ve zaman zaman sahaya girmeye çalışması, yeni düzenlemenin gerekçeleri arasında gösteriliyor.
SİYAH KARTIN ANLAMI NY Times'a göre; Yeni prosedür kapsamında şu davranışlar yaptırım nedeni sayılabilecek: Çocuklara veya kendi takımının oyuncularına yönelik hakaret, küfür, fiziksel saldırı ya da itme.
Kendi takımının veya rakip takımın teknik ekibine ve oyuncularına yönelik sözlü ya da fiziksel saldırılar. Hakemlere ve maç görevlilerine yönelik sürekli itiraz, hakaret, tehdit veya fiziksel saldırı. Ebeveynler ve diğer seyirciler arasında yaşanan sözlü ya da fiziksel kavgalar. Siyah kart uygulamasıyla, çocukların futbol oynadığı sahalarda yetişkinlerin rekabeti ve öfkesi nedeniyle yaşanan olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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