Futbolda siyah kart dönemi: Peki ne anlama geliyor?

Kendi takımının veya rakip takımın teknik ekibine ve oyuncularına yönelik sözlü ya da fiziksel saldırılar. Hakemlere ve maç görevlilerine yönelik sürekli itiraz, hakaret, tehdit veya fiziksel saldırı. Ebeveynler ve diğer seyirciler arasında yaşanan sözlü ya da fiziksel kavgalar. Siyah kart uygulamasıyla, çocukların futbol oynadığı sahalarda yetişkinlerin rekabeti ve öfkesi nedeniyle yaşanan olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.