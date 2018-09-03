Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, bazı medya organlarında yayınlanan ve Adnan Oktar davasıyla ilişkili olduğu yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Aynural, "Benim gibi bugüne kadar ‘vatan, millet’ diyen bir insan, bir saniyede çıkan bir haberle vatan haini noktasına düştü. Benim bu iğrenç örgütle hiçbir ilgi ve alakam yoktur” dedi.

Uzun yıllar devlete hizmet ettiğini ve birçok önemli görevde bulunduğunu ifade eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, söz konusu iddiaların hiçbir vicdan tarafından kabul edilemeyeceğini belirterek, “Kamuoyunda benim Adnan Oktar Davası'ndan dolayı rektörlükten alındığım ifade ediliyor. Adnan Oktar soruşturmasında adımın geçtiği ifade ediliyor. "Ben, uzun yıllar bu devlete hizmet etmiş ve birçok görevde bulunmuş bir insanım. Benim gibi bugüne kadar ‘vatan, millet’ diyen bir insan, bir saniyede çıkan bir haberle vatan haini noktasına düştü. Adnan Oktar'ın içinde olduğu örgütle aynı noktaya getirildim. Şerefim, haysiyetim ve bugüne kadar yaptığım hizmetler bir anda yerle bir oldu, çöp oldu gitti. İnsanın buna nasıl vicdanı dayanır? Bütün kamuoyu ve bütün dostlarının nezdinde bu örgütle ilişkilendirilen, irtibatı olan bir insan durumuna düştüm. Böyle bir durum nasıl karşılanır, hangi vicdan kabul eder? Bu yaşıma kadar hiçbir lekesi olmayan, hep vatan ve millet noktasında görevini layıkıyla yapan bir insanın düştüğü durumu idrak edebiliyor musunuz? Hakikaten kendimi çok kötü hissediyorum” diye konuştu.

"BENİ BU İĞRENÇ ÖRGÜTLE HİÇBİR İLGİ VE ALAKAM YOKTUR"

Prof. Dr. Aynural, kendisine karşı iftiralarda bulunulduğunu ve Adnan Oktar ile hiçbir ilişkisinin olmadığını kaydederek, “Bana karşı bir iftira var. Ben görevden alınmamışım, görevden alma yetkisi YÖK’ün böyle bir şey söz konusu değil. Adnan Oktar dosyasında bir gram adım geçmiyor böyle bir şey yok. Bu örgütle bir gram ilişkimiz yok. Bu şekilde suçlamalar karşısında ne yapacağız. İftira bir insanlık suçudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde göreve başladım ve uzun yıllar bu üniversitede görev yaptım. 2000 yılında Gebze Yüksek Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne dekan olarak geçtim ve 7 yıl bu üniversitede dekanlık yaptım. 3 yıl Rektör Yardımcılığı yaptım daha sonra 4 yıl Başbakanlık Etik Kurulu üyeliği yaptım. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin 7 yıl mütevelli heyeti üyeliğini yaptım. Kırgızistan Mana Üniversitesi’nin uzun yıllar denetim kurulu üyeliğini yaptım. Kazakistan’da Türkiye ile Kazakistan’ın ortak devlet üniversitesinde rektörlük yaptım. Şuanda da halen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yüksek İstişare Kurulu Üyesiyim. İslam Ülkeleri Akademisyenleri ve Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Ve halen 1 Ekim’e kadar da İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü’yüm. Burada son olarak kamuoyuna sesleniyorum; benim bu iğrenç örgütle hiçbir ilgi ve alakam yoktur” açıklamasında bulundu.