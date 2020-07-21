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Aktüel

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi" - "Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:32:43 -
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." dedi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Şentop, Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." ifadesine yer verdi.


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