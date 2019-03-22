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Üniversite öğrencisi kalbine yenildi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma kampüsünde eğitim gören üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Muhammet Nefesoğlu, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

22 Mart 2019 Cuma 14:48
Üniversite öğrencisi kalbine yenildi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma kampüsünde eğitim gören üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Muhammet Nefesoğlu, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma ilçesindeki kampüsünde eğitim gören üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Muhammet Nefesoğlu, futbol karşılaşması için Devrek ilçesindeki halı sahaya gitti. Karşılaşma başladıktan 20 dakika sonra kalbinin sıkıştığını söyleyerek arkadaşlarından yardım isteyen Nefesoğlu, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.


Acı haberi alan Nefesoğlu’nun arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, Nefesoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:48
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