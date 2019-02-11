Üniversite öğrencilerinin filmi 11 ülkede gösterildi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencileri Harun Köybaşı ve Alihan Erbaş'ın yönetmenliğini, Soner Şeylan'ın yardımcı yönetmen ve ses operatörlüğünü yaptığı "Sen Adam Mısın?" adlı belgesel film, geçen yıl çekimlerinin tamamlanmasının ardından izleyicilerle buluştu.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunca (TDGF) 3'üncüsü düzenlenen "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali"nde "Türk Konseyi İpekyolu Özel Ödülü"nü alan film, bir kadın inşaat işçisinin hayat hikayesini konu alıyor.

Çektikleri belgeselle Türkiye başta olmak üzere Kırgızistan, Bosna Hersek, Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, İtalya ve Nijerya'daki film festivallerine katılan öğrenciler, 5 kez ödüle layık görüldü.

Alihan Erbaş, sinema alanına çocukluktan bu yana ilgisinin olduğunu, insanları güldürmek, heyecanlandırmak yani bir duyguyu seyirciye aktarma isteği duyduğunu söyledi.

Erbaş, "Duygu aktarımı yapmak beni ben yapan şeylerden biri. Lisede çeşitli filmler çektim. Üniversitede Harun ile tanıştım. Çektiğimiz filmlerde genellikle öğrenci arkadaşlarla çalışmaya gayret ediyoruz. Ne öğrenirsek öğrenelim 'Olduk' demiyoruz. Bütün ekibimiz öğrencilerden oluşuyor. Herkes birbirinden bir şey öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Film çekmeye ticari kaygı güderek başlamadıklarını belirten Erbaş, "Ulusal ve uluslararası festivaller, katılanları desteklemek ve onları motive etmek için en iyi gördükleri filmlere ödül veriyor. Bu da para ve ekipman ödülü oluyor. Öğrencinin işine çok yarıyor. Daha önce çektiğimiz belgeselle bir, bu filmimizle de 5 ödüle layık görüldük." değerlendirmesinde bulundu.

"Sinema bizim için uluslararası iletişim metası"

Harun Köybaşı da 2016'da çektikleri "Baki" isimli ilk belgeselleriyle 3. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandıklarını, bu ödülün kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Filmlerinin başarılı olacağını tahmin ettiklerini ama bu kadarını beklemediklerine dikkati çeken Köybaşı, şunları söyledi:

"Bir kadın inşaat işçisinin hayat hikayesini anlatan ikinci filmimizi Giresun'da çektik. Filmimiz, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında Türkiye'de, ayrıca pek çok ülkede gösterildi ve ödül alma şansı yakaladı. Filmlerimizin söyleşileri ve gösterimi yapıldı. Bu, bizim için sevindirici, diğer filmimizi yapmamız için bize güç ve kuvvet veren bir etken. Filmimiz Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin yanında İspanya'da Ficarq Madrid Film Festivali, 4. Altın Baklava Film Festivali ve 18. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde ikincilikler, 6. SETEM Akademi BAK Ödülleri'nde de en iyi senaryo ödülü aldı.

Filmlerimizin böylesi değerli platformlarda değer görüp ödül alabilmesi bizim için güzel bir ilerleme."

Üçüncü belgesel projesine de başladıklarını anlatan Köybaşı, Kastamonu Üniversitesinin desteğiyle projelerini sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrenci olarak pek çok yer gezmenin kendilerine çok farklı hayat tecrübeleri kattığını vurgulayan Köybaşı, "Sinema bizim için uluslararası iletişim metası. Gördüğümüz şeyleri farklı bakış açısıyla izleyiciye sunmak istiyoruz." dedi.

Soner Şeylan da başarının ekip işi olduğunu, çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.