Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca üniversiteli okullarından ayrı. Üniversitelerde yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı, öğrencilerin ne zaman aşılacağı merak konusu. Üniversite öğrencilerine aşı yapılacak mı?

Üniversite öğrencilerinin aşı sırası ne zaman açılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Sinovac aşısı için de önümüzdeki bir hafta veya 10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var. Dolayısıyla biz haziran ayında BioNTech aşısıyla birlikte ve şu an ayın 14-15'ine kadar 14,2 milyon olarak söylendi, aşının geleceğini biliyoruz. Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum” dedi.