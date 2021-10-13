Türkiye, 2020 Mart ayından bu yana koronavirüs ile mücadele ediyor. Son dönemde vakalar 30 milyon dozun üzerinde çıktı. Bu sebeple pek çok kişi aşı zorunluluğunun gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, öğrencilere aşı zorunlu olacak mı?

Üniversite öğrencilerinin aşı olması zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hekimler henüz aşı olmayanları sık sık aşı olmaya davet ediyor.