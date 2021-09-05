Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar! Hangi vakıf burs veriyor? 2021 burs veren kurumlar listesi

Burs veren kurumlar üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar tarafından araştırılıyor. KYK ve VGM burs ve kredilerin yanında özel kurumlar ve bazı vakıflar da üniversite öğrencilerine burs vermekte. Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar 2021 YKS üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla birlikte herhangi bir üniversitenin ön lisans ya da lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yaptırmaya başladı. Üniversite kayıt yaptıracak adaylar bir yandan burs veren devlet kurumlarının yanında üniversite öğrencilerine burs veren vakıflar da sorgulanmaya başlandı. İşte 2021 burs veren kurumlar listesi.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Bursu

Vakıf yaptığı burs duyurusunda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında sadece İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında (aşağıda belirtilen) tam zamanlı statüde kayıtlı olan öğrencilerden burs başvurusu alacağını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs başvuru şartları

Burs Başvuru Kriterleri:

T.C. vatandaşı olmak,

Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç),

Gelir düzeyi düşük olmak,

Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

Yüksek öğretim için: ilgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak. İstanbul Sanayi Odası bursu için son başvuru tarihi 30 Eylül 2021'dir.

TOBB bursu 2021

TOBB ETÜ, İş Dünyası Burs Programı ile 2021-2022 Akademik Yılı’ndan itibaren, maddi desteğe ihtiyacı olan lisans düzeyinde başarılı öğrencilere eğitimlerine destek vermek amacıyla karşılıksız burs verecektir.

TOBB bursu başvuru şartları

T.C. ve/veya KKTC vatandaşı olmak

Öğrenim ücretini ödemekte kısıtlı olanaklara sahip olmak

2021 yılında YKS’ye girmiş olmak ve YKS sınav sonuç belgesine sahip olmak

İş Dünyası Burs Programı, TOBB ETÜ’deki bütün bölümlerde geçerlidir.

İş Dünyası Burs Programı kapsamında verilecek burslar Tıp Fakültesi dışındaki bölümlerde 5 yıl ve ilave bir akademik dönem, Tıp Fakültesinde ise 8 yıl ve ilave bir akademik dönem boyunca devam eder. TOBB bursu başvurusu eylül ayı içinde yapılacaktır.

TÜBİKAT bursları 2021

Tübitak Üniversite öğrencilerine burs veren kurum bir kurumdur. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine de burs vermektedir. Şartları diğer kurumlara göre daha kısıtlayıcıdır. İlk 1000’e girmiş olmak veya olimpiyat alanlarında derece yapmış olmak gibi şartları vardır. Detaylı bilgiyi https://www.tubitak.gov.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Diyanet Vakfı bursu 2021

Hem yurt içi hem de yurt dışı burs imkânı sunan TDV İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren kurumlardandır. Burs başvuru tarihleri başladığında https://diyanetburslari.tdv.org/ web sitesinden başvurabilir burs imkanlarından yararlanabilirsiniz.

DR. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı bursu

Sadece eğitime destek amacıyla kurulan bir kurumdur ve gerekli şartları taşıyan her öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır.

TC vatandaşı olmak,

Milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,

Tercihen İstanbul üniversitelerinde okuyor olmak,

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,

Yeni kayıt yaptıracaklar için; bölüme girenler arasında ortalamanın üstünde puan almış olmak,

Ara sınıflar için; başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,5; 100 üzerinden 65 olması, 2 dersten fazla başarısız dersin bulunmaması,

Maddi imkânları kısıtlı olmak, desteğe ihtiyaç duymak,

Başka bir yerden burs almamak.

Türk Eğitim Vakfı bursu 2021

Üniversite öğrencilerine Devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurum Türk Eğitim Vakfıdır. Öğrencilere burs veren kurumlardan TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı burs veren TEV’e başvurmak için http://burs.tev.org.tr/ adresine giriniz.

Çivrilliler Eğitim Vakfı, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verecek. ÇEVAK Burs Başvurusu için Son Tarihi 04 Ekim 2021'dir. İstanbul Sanayi Odası Vakfı, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı statüde kayıtlı olan öğrencilere geri ödemesiz burs verecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı bursları 2021

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

Mehmet Zorlu Vakfı bursu 2021

Bazı üniversite ve bazı bölümleri kapsayan burs imkanı sunmaktadır. MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki üniversitelere, bursiyer seçme sürecinin başladığına dair duyuru yapılır. 2015-2016 burs döneminden başlayarak kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.

Vehbi Koç Vakfı bursu 2021

Vehbi Koç Vakfı öğrencilere en yüksek bursu veren vakıf olmuştur. Her Üniversite öğrencisine burs veilmemekle birlikte seçili bazı üniversite öğrencilerine burs sağlanır. Başvuru için https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı bursu 2021

Bu kurum sadece üniversite eğitimi için değil, tüm yaş grupları için burs imkanı sağlıyor. https://www.yekuv.org/universite-burslari/ adresine giriş yaparak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu kurumun burs vereceği öğrencilerin şu şartları sağlaması gerekiyor;

T.C. vatandaşı olmak

Ailesinin kırsal kesimde ikamet ediyor olması

Anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmaması, parçalanmış bir aileden olmak (Öncelik Koşulu)

Devlet üniversitelerinde okuyor olmak

Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanıyor olmak

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı bursu 2021

Bazı Üniversitelerin belirli bölümleri için geçerli burs veren Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim son sınıfta olan ve alttan dersi bulunmayan öğrencilere karşılıksız burs vermektedir.

VGM bursu 2021

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

KYK bursu 2021

KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. KYK burs başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

KYK burs kimlere verilir?

Burstan yararlanacak öğrenciler, ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.