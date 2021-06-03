Üniversite öğrencileri pandemide hobi olarak başladı, yoğun ilgi görüyor

Eskişehir’de yaşayan üniversite öğrencisi 2 arkadaş, korona virüs nedeniyle üniversitelerin kapalı kalmasını fırsat bildi. Veli Dikencik ve Serkan Korkmaz, yaklaşık 1 yıl önce ahşaptan ürettikleri özel tasarım tabloları internet üzerinden satmaya başladı. Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü öğrencisi olan 2 arkadaş, tabloları okulda kullanmayı öğrendikleri çizim programlarıyla tasarladı. Ürünlerin son halini kentteki bir kırtasiyeyle anlaşarak lazer kesim makinesinden çıkaran genç girişimciler, şimdi ise taleplere yetişemiyor. Özel tasarım olan ürünlerin arasında ünlü Türk sanatçıların portreleri ve LED ışıklı tablolar da bulunurken, kişiye özel tasarımlar da yapılabiliyor. Korona virüs kapanmalarını fırsat bilen 2 arkadaş, kendileri gibi diğer gençlere de hedeflerinin peşinden koşmalarını tavsiye etti.

Boş Durmak İstemedik

Korona virüs sürecinde eve kapandıktan sonra kendisine bir uğraş aradığını dile getiren 21 yaşındaki Veli Dikencik, "Korona başladıktan sonra eve kapanınca yapacak bir şeyler aradık. Boş durmak istemedik. Okul da uzaktan olduğu için vaktimiz çoktu. Önce kendi hobimiz olarak başladık bu işe. Birkaç parça malzeme çıkarttık. Arkadaşlarımız çok beğendi. Sosyal medyada bir sayfa açtık ve iyi yerlere geldi. Sipariş geldikten sonra Autocad’den çizim yapıyoruz. Ondan sonra makinemizde 5 milimetrelik MDF levhalardan ürünlerimizi çıkartıyoruz ve boyuyoruz. Bu işe başlarken elimizde hiç para yoktu. Arkadaşlarımız bizi hep desteklediler ve yanımızda oldular. Genç arkadaşlarıma tavsiyem, ellerinden hangi iş geliyorsa üzerine gitsinler. Boş durmasınlar. Sonunda hedeflerine ulaşacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Şu anda talep çok güzel

Hobi olarak tablo tasarımı yapmaya başladıklarını söyleyen 22 yaşındaki Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü öğrencisi Serkan Korkmaz, “Evde otururken canımız sıkıldı ve hobi edinmek amacıyla bu işe başladık. İlk başta kendi bölümümüze uygun şeyler yapıyorduk. Sosyal medya platformlarından yaptığımız ürünlere talep gelmeye başladı. Çok beğenilen şeyler çıkardığımız için bu işe devam ettik. Şu anda talep çok güzel. Pandemi başladıktan sonra insanların alışveriş ihtiyacı biraz daha arttı. Mesela evdeki bir eşyayı değiştirmek istiyorsunuz. İnternetten de evinize renk katmak için bu şekilde tablolar sipariş ediyorlar” dedi.