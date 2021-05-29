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Eğitim Üniversite öğrencileri öncelikli aşı olacak mı?
Eğitim

Üniversite öğrencileri öncelikli aşı olacak mı?

Üniversiteliler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Haziran ayında ise gelecek aşılarla aşılama sürecinin hızlanması bekleniyor. Peki, üniversiteliler ne zaman aşı olacak? Üniversite öğrencilerine aşı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:46:00 -
Üniversite öğrencileri öncelikli aşı olacak mı?

Türkiye’de 14 Ocak itibariyle aşılama uygulaması başladı. Son iki aydır aşı tedariki sebebiyle aşılama hızı düşse de haziran ayında sürecin hızlanması bekleniyor. Çin, Alman ve Rus aşısı tedarikiyle birlikte günlük 1 hatta 1,5 milyon doz aşı yapılması hedefleniyor. Özellikle de uzun zamandır okullarından ayrı kalan, üniversiteyi kazanmalarına rağmen halen yüz yüze eğitime başlayamayanlar ne zaman aşı olacaklarını araştırıyor. Üniversite öğrencileri aşı olacak mı?

Üniversite öğrencileri öncelikli aşı olacak mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada haziran ayı sonunda 20 yaş üstüne kadar aşı sırasının gelebileceğini belirtti.

Son olarak engelli vatandaşlar için aşı randevu sistemi açıldı. 50 yaş üstü vatandaşlar ise 1 Haziran’dan itibaren aşı randevusu oluşturabilecek.

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