Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençler ile söyleşi yaptı. Erdoğan üniversite öğrencilerinin ne zaman aşı olacağına da değindi. Peki, Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak? Tarihi belli mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı konuşmada
"Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık." açıklamasında bulundu.