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Üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ı evlerinden söyledikleri marşlarla kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:22:15 -
Üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ı evlerinden söyledikleri marşlarla kutladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde uzaktan eğitim gören öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinden "Vatan Marşı" ile "19 Mayıs Mustafa Kemal ve Gençlik Şarkısı"nı seslendirdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Yağmur Yaşar'ın koordinatörlüğünde çalışan öğrenciler, evlerinden marşları seslendirerek kayıt hazırladı.

Bütün öğrencilerin seslendirdikleri kayıtlar bir araya getirilerek oluşturulan video sosyal medyada paylaşıldı.

Öğretim görevlisi Yağmur Yaşar, yaptığı açıklamada, evlerinde kaldıkları süreçte bayram coşkusunu marşlar söyleyerek yaşamak ve yaşatmak istediklerini söyledi.

Yaptıkları projede "Vatan Marşı" ile "19 Mayıs Mustafa Kemal ve Gençlik Şarkısı"nın yer aldığını belirten Yaşar, "Projeyi 12 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Projenin müzik aşamasında tam da günün anlam ve önemine uygun olacak biçimde 19 kişi emek harcadı. Evlerindeki pek çok güçlüğe rağmen çekimlerini yapıp gönderen tüm arkadaşlar, iyi ki varlar." dedi.

Yaşar, projede emeği geçen öğretim görevlilerine ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'ya da teşekkür etti.

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