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Yaşam Kardeşini sakinleştirmek isterken kanlar içinde kaldı! Para vermeyen ablasını böyle yaraladı
Yaşam

Kardeşini sakinleştirmek isterken kanlar içinde kaldı! Para vermeyen ablasını böyle yaraladı

Yeniakit Publisher
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İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Burak G., para vermeyen ablası Hülya G. ile tartıştı. Kardeşinin elindeki soda şişesini almaya çalışan kadın, şişenin kırılmasıyla iki elinden yaralandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kardeşinin kendisine ve çevredekilere zarar vermesini önlemeye çalışan Hülya G. (37), soda şişesinin kırılması sonucu ellerinden yaralandı.

 

Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Burak G. (28), ablası Hülya G.’den para istedi. Para vermek istemeyen ablasıyla arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Mert Burak G.’nin elindeki soda şişesini hem kendisine hem de çevresine zarar vermemesi için almaya çalışan Hülya G. müdahale ettiği sırada şişe kırıldı. Kırılan cam nedeniyle Hülya G. iki elinden de yaralandı.

 

Kardeşini sakinleştirmeye çalıştı

Olay sırasında abla kardeşini 'Gel oğlum' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada yanlarında bulunan başka bir kişi de kolundan çekerek Mert G.'yi sokaktan götürmeye çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından Mert Burak G. sokaktan uzaklaştı.

 

7 suç kaydı olduğu öğrenildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hülya G., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kardeşinden şikayetçi olmadığını da belirten Hülya G.’nin ifadesi sonrası polis ekipleri işlem başlatırken, Mert Burak G.’nin, poliste daha önceden 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 7 kaydının bulunduğu öğrenildi.

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