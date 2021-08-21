Milyonlarca kişi hayallerindeki üniversite ve bölüm için 26-27 Haziran tarihlerinde YKS’de ter döktü. YKS sonuçları ise 28 Temmuz’da ilan edildi. Ülkemizde yaşanan sel ve orman yangınları sebebiyle tercih süreci tarihi uzatıldı. 5 Ağustos’ta başlayan tercihler 20 Ağustos 23.59’da tamamlandı. Tercihlerini yapanlar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe ve kayıt takvimine çevirdi. Peki, üniversite kayıt işlemleri ne zaman başlar?

Üniversite kayıt tarihi | Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ÖSYM’nin açıkladığı üniversite kayıt tarihleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından üniversite kayıt takvimi ise daha önce duyurulmuştu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.