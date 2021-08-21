Üniversite kayıt tarihi | Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Üniversite kayıtları ne zaman 2021 | YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Tercih işlemleri ise 5-20 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Üniversite tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını, kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağını incelemeye başladı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman ayın kaçında başlar?
Milyonlarca kişi hayallerindeki üniversite ve bölüm için 26-27 Haziran tarihlerinde YKS’de ter döktü. YKS sonuçları ise 28 Temmuz’da ilan edildi. Ülkemizde yaşanan sel ve orman yangınları sebebiyle tercih süreci tarihi uzatıldı. 5 Ağustos’ta başlayan tercihler 20 Ağustos 23.59’da tamamlandı. Tercihlerini yapanlar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe ve kayıt takvimine çevirdi. Peki, üniversite kayıt işlemleri ne zaman başlar?
Üniversite kayıt tarihi | Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ÖSYM’nin açıkladığı üniversite kayıt tarihleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından üniversite kayıt takvimi ise daha önce duyurulmuştu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.
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