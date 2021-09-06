Üniversite kayıt tarihi ne zaman sona erecek 2021 2022? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek 2021?

Üniversite elektronik kayıt tarihi 2021 son gün ne zaman? ÖSYM YKS tercihlerini 5-20 Ağustos tarihleri arasında aldı. 28 Ağustos’ta YKS 2021 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra bu kez de üniversite kayıt tarihleri merak edilir oldu.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek 2021?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak.

Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak 2021?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu. Üniversite ek yerleştirme başvuruları üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte alınması bekleniyor.

Üniversite ek yerleştirme puanı kaç olacak? Ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.

2021 YKS ek yerleştirme puanı kaç?

2021 YKS ek tercihinde bulunacak gençlere müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."