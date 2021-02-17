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Eğitim Üniversite kayıt dondurma yapılır mı? Kayıt dondurma nasıl yapılır?
Eğitim

Üniversite kayıt dondurma yapılır mı? Kayıt dondurma nasıl yapılır?

YÖK son dakika gelişmesiyle üniversitelerin yüz yüze mi uzaktan eğitimle mi bahar dönemine devam edilmesine karar verdi. YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca YÖK’te kayıt dondurma müjdesi de geldi. Peki üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır? Kayıt dondurma nedir? Kayıt dondurma işlemi için istenen belgeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:44:00 - 2021-02-17 12:56:07
Üniversite kayıt dondurma yapılır mı? Kayıt dondurma nasıl yapılır?

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı. Yükseköğretim Kurumu (YÖK), uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.YÖK'ten yapılan açıklamada, "Uygulamalı eğitimlerin 'azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması' şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrim içi yapılması hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir." denildi.

Üniversite kayıtları nasıl dondurulur?

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