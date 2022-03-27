Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti! Rektörü şikayet eden Haydar Özkan, yeni bir faciaya sebep oluyordu

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Sokakları terörize eden başıboş sokak köpekleri, her geçen gün yeni olaylara neden olmaya devam ediyor. Ekonomik krizin patlak vermesiyle birlikte köpeklere verilen gıdaların ve yemeklerin azaldığı iddia edilirken son olay Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde yaşandı.

Üniversitede okuyan ve kaldığı yurda gitmek isteyen Meral isimli öğrenci tek başınayken başı boş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıdan sırt çantası sayesinde kurtulan üniversite öğrencisi, yaşadıklarının bir kısmını kayıt altına almayı başardı.

Kendisinin de köpeği olduğunu vurgulayan Meral, "Buradaki sorun bambaşka, başı boş aç köpekler bizi yemek olarak görüyor" ifadelerini kullandı. Çok korktuğunu ve girdiği şoku hâlâ atlatamadığını belirten genç kız, yaşadıklarını kişisel twitter hesabı olan "cokasabiyimm" den paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

"Köpeklerin sayısı yaklaşık 400-500 civarı"

İşte o yazı dizisi:

"Merhaba bugün sizlere başımdan geçen bi olayi anlatacağım. Kocaeli üniversitesi Umuttepe kampüsünde okuyorum. Bildiginiz gibi Umuttepe'de köpekler yaşamakta ve sayıları 20-30 değil yaklaşık 400-500 civarı.

"Oda arkadaşım köpek tarafından ısırıldı"

Buraya geldiğimden beri önce oda arkadaşım bir köpek tarafından isirildi. o korkuyordu "normal" dedim ama "kendim bugüne kadar köpek koşsa bile köpektir koşar havlar" dedim

"Yurda giriş çıkış saatlerini köpeklere göre ayarlıyoruz"

"Gece saatlerine kalmayınca köpekler bir şey yapmaz" denildi, gece saatlerine kalmadım. Herkes gibi normal olanı yaptım ki, ben ve benim gibi birçok arkadaşım kampüse, yurda giriş çıkış saatlerini köpeklere göre ayarlıyoruz.



Daha önceden bir kaç kez bana doğru koşmuşlardı kendimi kapalı alana almıştım ama bu sefer farklıydı ve kimse yoktu.

10'dan fazla köpek saldırdı

Akşam 6 buçuğa yakın fakülteden çıkıp kütüphaneye uğrayıp ardından yurduma donecektim lakin yolda kendi halimde yürüyordum. arada belli bir mesafe vardı. 10 tane köpek belki de daha fazla hepsi birden havlayip benden tarafa doğru koşmaya basladilar.



Önce dedim ki hayır sakin ol Meral sana gelmiyorlar panik yapma dedim lakin hepsi birden çevremi sardı bana ufak bı alan bırakıldı ve yanımda kimse yoktu her şeyi geçtim koca kampusde hiç kimse yoktu beş on dakika boyunca benim üzerime doğru gelip havlamaya başladılar o an ağızdan çıkan tek şey yardım edin diye bağırıp çığlık atmam oldu sırt cantam vardı onu savurup kendime alan açmaya çalıştım elim ayağıma dolanmisti hem korku hem şok icindeydim

Hiç bir şekilde kimse gelmedi yanıma çığlığım kimseyi duyurmaya yetmedi çantamı savurmaktan başka bir şey kalmadı ve en sonunda ben de yorulmuştum her şeyi göze alıp o an isirilmaya göz yummustum. şuan ısırılmadım evet ama o an çantam yanımda olmasaydı ben kendimi koruyamasaydim belki şuan hafif sıyrıklar deil de daha kötü bı halde olcaktim. Çünkü 10 tane köpeğin saldırısından bahsediyorum.Gercekten hiç bir kinim nefretim olmadı hayvanlara bunu bu yüzden yazmiyorum.



Sadece olayın fazla hafife alındığını düşünüyorum. Evet bu köpekler on yıldır belki de daha fazla bu kampusdeydi. Ama artık bu köpeklere bakılmıyor su dahil verilmiyor hayvanlar yerde erimiş karlı çamurlu suları içiyor ve aç bir şekilde oldukları için biz öğrencilere saldırıyor.

"Korkuyorum lütfen bir şey yapın"

Bu sadece kız öğrenciler olarak değil erkeklerde dahil bir çok erkek arkadaşım şikayetçi bu durumdan.Yuzlerce köpek var ve hepsinin yemeğine yetişilemiyor anladığım ve gördüğüm kadarıyla bugün yaşadığım olayı telefonum yanlışlıkla kayda almış o an ki korkularım, çaresizliğim ve haykırışlarım. Gercekten çok üzgünüm ve şuan artık çoğu kişi olduğu gibi bende köpeklerden korkuyorum lütfen bir şey yapın.

"Yaşadığım olayı daha atlatamadım"

Benim nerdeyse hergün okulum var sabah 9 akşam 6. Yaşadığım olayı daha atlatamadım bile. Gerçekten daha fazla kişinin korku içinde olmasını istemiyorum. Bir şeylerin olması için daha kötüsünü mü yaşamamız lazım illa lütfen gerekeni yapın burası kampüs barınak değil"

Rektör barınaklara alınacağını söyledi, Haydar Özkan yine karşı çıktı

Öte yandan geçtiğimiz ay Haykonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan'ın Sivas Valisi Salih Ayhan'a şikayet ettiği Muhtar Erol Çakmak'ın mahallesinde, toplatılmasına engel olunan başıboş köpeklerin kovaladığı bir çocuk, feci şekilde kaza yaparak ağır yaralanmıştı.

Kocaeli Üniversitesi'ndeki başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan Haydar Özkan yine boş durmadı.

5199 sayılı yasayı adres göstererek toplatılmasına karşı çıkan Haydar Özkan, başıboş köpeklerin barınaklara alınacağını açıklayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün kararına tepki gösterdi.

"Kararı iptal edin" baskısı

Haydar Özkan, Rektör Hülagü'ye seslenerek, "Sayın hocam, Allah'ın dilsiz kulları sokak canlarını kanuna ve vicdana aykırı olarak belediyelerin ölüm kampı barınaklarına göndermeden önce, hak, hakikat ve hal ilmine vakıf olan bir insan olarak hakka kaşı vebali unutmadan kararınızı iptal etmenizi talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce kazaya sebep olan Özkan, Prof. Dr. Hülagü'yü de şikayet etti

Özkan, daha önce başıboş köpeklerin toplatılması için harekete geçen Muhtar Erol Çakmak'ı şikayet edip bir çocuğu daha başıboş köpeklerin saldırısına maruz bıraktığı gibi Prof. Dr. Hülagü'yü de hükümet yetkililerine sosyal medya hesabından şikayet etti.