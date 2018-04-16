Üniversite hastanelerinin borçlarına çözüm geliyor

Ağbal, kamu üniversite hastanelerinin 2017 sonu itibarıyla birikmiş ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi borçlarının Maliye Bakanlığınca ödenmesine yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üniversite hastanelerinin söz konusu borçlarının, hem bu malzemeleri satan firmalar hem de hastaneler açısından önemli bir sorun haline geldiğine işaret eden Ağbal, bunun üzerine, borçların Bakanlıkça ödenmesine yönelik yasal düzenleme yaptıklarını söyledi.

Ağbal, yasal düzenlemenin ardından konuya yönelik olarak bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacağını bildirerek, bu kararla, alacağını tahsil etmek isteyen firmalardan, belirli oranlarda iskonto talep edileceğini söyledi. İskonto yapmak istemeyen firmaların, kanundan yararlanmadan, alacaklarını vadesi geldiğinde tahsil edebileceğini aktaran Ağbal, “İşletmeler ilaç, tıbbi malzeme ve sarf malzemesini satarken, geç ödeme nedeniyle fiyatlara vade farkı eklemişler. Bakanlık olarak bir anda bu parayı ödeyeceğimiz için vade farkından gelen kısmın iskonto olarak ödemelere yansıması lazım. Piyasanın da bunu kabul edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.