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Gündem Üniversite etrafındaki 5 kişi yakalandı
Gündem

Üniversite etrafındaki 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 09:10:00 -
Üniversite etrafındaki 5 kişi yakalandı

Sakarya Üniversitesi kampüs bölgesinde aranması bulunan 5 şahıs yakalandı.

12 Şubat tarihinde başlayacak olan bahar yarılı öncesinde öğrencilerin korunması ve huzur ile güvenliğin sağlanması gayesiyle Sakarya’da polis ekipleri kampüs çevresinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve bekçi ekipleri Serdivan ilçesinde bulunan kampüs çevresi ve yurtlar bölgesinde işletme, araç ve yaya denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada; 375 kişi ile 155 araç kontrol edilirken, aranması bulunan 5 şahıs yakalandı.

Öte yandan, üniversite çağındaki gençlerin korunması ve şehir genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik uygulamaların süreceği bildirildi.

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