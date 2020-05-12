Üniversite ara sınav dönem sonu sınavı nasıl yapılacak ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin ara sınavları, dönem sonu sınavları ve bu eğitim yılına ait diğer sınavlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversite öğrencileri üniversite ara sınavları, dönem sonu sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyordu. YÖK üniversite ara sınavı ve dönem sonu sınavlara ilişkin öğrencilerin merakını giderecek açıklamayı yaptı. İşte detaylar.
YÖK’ten üniversitelerin sınavlarına ilişkin önemli açıklama geldi. YÖK'ten yapılan açıklamada “YÖK’ün daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme- değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz ediyor. Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir. Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir” denildi.