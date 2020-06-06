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Aktüel

UNICEF'ten Yemen'e tıbbi malzeme yardımı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:15:08 -
UNICEF'ten Yemen'e tıbbi malzeme yardımı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için tıbbi malzeme taşıyan bir uçak daha gönderdi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bütün zorluklara rağmen UNICEF'in insani yardımları hava yoluyla Yemen'e ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Tonlarca tıbbi malzeme taşıyan uçağın sabah saatlerinde Aden'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu yardımların ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınının durdurulması için gerekli olduğu vurgulandı.

Tıbbi malzemeler arasında Kovid-19'la mücadelede ön saflarda savaşan sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanların yer aldığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF daha önce de Yemen'e ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak göndermişti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, virüs sebebiyle 111 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 469'e yükseldiğini açıklamıştı.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki vakaları kapsarken Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.


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