UNICEF yetkilisi açıkladı: Taliban, tüm kızlara okul izni verecek

Afganistan’ın başkenti Kabil’i geçen hafta ziyaret eden Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Müdür Yardımcısı Omar Abdi, basına konuştu.



Abdi, ülkenin 34 vilayetinin beşinde; Belh, Cüzcan, Samangan, Kunduz ve Uruzgan’da, Taliban’ın kız çocuklarının ortaokula devam etmesine izin verdiğini söyledi. Taliban’ın Eğitim Bakanı’nın kendisine, tüm kızların eğitimlerine altıncı sınıftan sonraya devam etmelerine izin verecek bir “çerçeve” üzerinde çalıştıklarını ve bunun “bir ile iki ay arasında” yayınlanacağını söylediğini aktaran Abdi, Taliban’a “kızların öğrenimlerini sürdürmelerine izin vermesi” için baskı yaptığını belirtti. UNICEF yetkilisi, son yirmi yılda 4 milyon kız çocuğu da dahil olmak üzere her seviyede yaklaşık 10 milyon çocuğun eğitimine devam ettiğini ve son on yılda okulların sayısının 6 binden 18 bine çıktığını söyledi.