UNICEF, tarihinde ilk kez İngiltere'deki çocuklara yardım edecek

LONDRA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik sıkıntılardan etkilenen çocukların beslenmesine yardımcı olmak için İngiltere'de ilk kez acil yardımda bulunacak.

Sky News'in haberine göre, UNICEF, School Food Matters adlı yardım kuruluşuna 25 bin sterlin (260 bin TL) bağış yapacak.

Yardım kuruluşu, bu parayı 2 haftalık Noel tatili boyunca Londra'nın Southwark bölgesinde ihtiyacı olan çocuklar ve ailelerine binlerce kahvaltı kutusu sağlamak için kullanacak. Toplam sayısı 18 bin olacak kutularda, Noel tatili boyunca toplam 10 kahvaltı için yeterli gıda bulunacak.

Yiyecek dağıtım firması Abel&Cole ise kutulara eklenmek üzere 1,2 ton meyve ve 4 bin 500 sterlinlik (47 bin TL) sebze sağlayacak.

- "İngiltere'deki ilk acil müdahale"

UNICEF İngiltere Sorumlusu Anna Kettley, konuya ilişkin, "UNICEF'in İngiltere'deki ilk acil müdahalesi olan bu karar, koronavirüs krizinin benzeri görülmemiş etkisiyle mücadele etmek ve yardıma en çok ihtiyaç duyan ailelere ulaşmak için alındı." dedi.

- "Utanç verici"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Angela Rayner, hükümeti eleştirerek, "UNICEF'in ülkemizin aç çocuklarını doyurmak için devreye girmesi utanç verici ve Boris Johnson (Başbakan) ve Rishi Sunak (Maliye Bakanı) utanmalı." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Rayner, "Çocuklarımız, savaş bölgelerinde ve doğal afetlere müdahalelerde görev alan insani yardım kuruluşlarına güvenmek zorunda kalmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Diğer bir İşçi Partisi üyesi milletvekili Richard Burgon da Twitter hesabından UNICEF'in şimdiye kadar İngiltere'de ilk kez çocuklara acil gıda dağıtımı yaptığını vurgulayarak, "Yoksulluk siyasi bir seçimdir. Hükümet, aşırı zenginlerin adil vergiler ödemesini sağlayarak İngiltere'deki çocuk yoksulluğunu sona erdirebilirdi. Bunu yapmayı reddediyor." paylaşımında bulundu.

- "Aileleri desteklemeye kararlıyız"

Hükümetten konuya ilişkin yapılan açıklamada düşük gelirli aileleri pandemi ve sonrasında desteklemeye kararlı olunduğu belirtilerek, "Çocukların ve ailelerin en soğuk aylarda sıcak ve iyi beslenmelerine yardımcı olmak için 170 milyon sterlinlik Kovid kış hibe programını başlattık." denildi.

Gıda Vakfı tarafından mayıs ayında yaptırılan bir ankette, 2,4 milyon çocuğun (ülkedeki çocukların yüzde 17'si) yemek yiyebilecekleri garantisi olmayan evlerde yaşadığını göstermişti. Ekim ayında 900 binden fazla çocuk okul yemeği için kayıt yaptırmıştı.