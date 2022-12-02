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Kültür - Sanat UNESCO’dan 2 müjdeli haber daha! Türkiye’nin sayısı 25’e yükseldi
Kültür - Sanat

UNESCO’dan 2 müjdeli haber daha! Türkiye’nin sayısı 25’e yükseldi

Fas’ta devam eden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı’ndan iki müjdeli haber daha geldi. Geleneksel Ahlat taş işçiliği ve ipek böcekçiliğinin ardından Türkiye’nin iki unsuru daha somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO Listelerine alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 08:30:00 -
UNESCO’dan 2 müjdeli haber daha! Türkiye’nin sayısı 25’e yükseldi

Yeni Akit  Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği’ ile ‘Çay Kültürü’ adaylık dosyaları, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı’nda gündeme alındı.

Toplantıda yüzlerce yıllık geleneği barındıran iki kültürel unsurumuz da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Böylece, Türkiye’nin bu toplantıda kabul edilen unsur sayısı dörde, UNESCO Listelerindeki varlık sayısı ise 25’e yükseldi.

Türkiye ayrıca, Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden birisi oldu.

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