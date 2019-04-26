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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Şanlıurfa’da

Şanlıurfa’da UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun katılımıyla Şanlıurfa ve Göbeklitepe bilgilendirme, istişare toplantısı gerçekleştirildi.

26 Nisan 2019 Cuma 16:32
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Şanlıurfa’da

Şanlıurfa’da UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun katılımıyla Şanlıurfa ve Göbeklitepe bilgilendirme, istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Şanlıurfa’da UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun katılımıyla Şanlıurfa ve Göbeklitepe istişare toplantısı yapıldı. Arkeoloji Müzesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kentte kültür ve turizm alanlarında yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Dünya Kültür Miras Listesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Aslında geçen yıl bu kıymetli ve değerli varlığımızı, Dünya Kültür Listesi’ne dahil etmek suretiyle Şanlıurfa bir büyük fırsatın penceresini aralamış oldu. Tabi hepimiz çok arzu ediyorduk, hepimiz çok istiyorduk. Harran başta olmak üzere insanlıkla paylaşmak ve sağlamak üzere Dünya Kültür Miras Listesi’ne çalışmalarımız devam edecek ”dedi.



“Şanlıurfa’da gözlemler yaparak yeni adımlar atacağız”


Toplantı sonrası basın açıklaması yapan UNESCO Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, “Göbekitepe’nin 2018 yılında miras listesine kaydedilmesinin ardından cumhurbaşkanımız inisiyatifiyle 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bu ilan çerçevesinde birinci derecede Göbeklitepe’nin durumunu değerlendirmek ve burada valimizin başkanlığında genel yöneticilerin yaptığı çalışmaları görmek ve gözetmektir. İkinci etapta da, bir kültür ve turizm destinasyonu olarak Şanlıurfa’nın kültür mirası, görev mirası ve ilişkin alanlarda inisiyatif alanlarıdır. Bu imkânları ve inisiyatifleri bir arada görerek ve sosyal bilimler açısından göç ve göçün oluşturduğu durumları gözlemlemek için burada yerinde çalışma yapmak lazım. Bu çalışmamızı bugün de ve yarın da sürdüreceğiz. Şanlıurfa’daki gözlemleri sürdürerek buradan elde ettiğimiz dereceler için yeni adımlar atacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:32
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