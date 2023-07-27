UNESCO açıklamayı yaptı: Okullarda akıllı telefon yasaklansın! Nihayet adımlar atıldı, milyonların gözü kulağı orada

Çarşamba günü yayınlanan yeni bir BM raporu, akıllı telefonların aşırı kullanımıyla ilgili endişeleri dile getirerek, akıllı telefonların dünya çapındaki okullarda yasaklanması çağrısında bulundu.

UNESCO'nun eğitimde teknolojiye ilişkin raporu, ülkeleri teknolojinin okullarda nasıl kullanıldığını dikkatlice düşünmeye çağırıyor.

Dijital teknolojinin öncelik almak yerine bir araç olarak hizmet ettiği "insan merkezli bir vizyon" ihtiyacını vurgular.

Verilerin kötüye kullanılması

"Uygun düzenleme olmadan çok büyük miktarda verinin kullanıldığını biliyoruz, bu nedenle bu veriler eğitim dışı başka amaçlar, ticari amaçlar için kullanılıyor ve bu elbette düzenlenmesi gereken bir hak ihlali."

UNESCO raporu, dijital öğrenmenin yarattığı eşitsizlikleri de vurgulamaktadır. COVID-19 salgını sırasında, yalnızca çevrimiçi eğitime geçiş nedeniyle dünya çapında yarım milyar öğrenci dışarıda bırakıldı.

Rapor, coğrafi olarak, çevrimiçi kaynaklarda Avrupa ve Kuzey Amerika lehine önemli bir dengesizlik olduğunu kaydetti.

UNESCO, ülkeleri teknolojinin eğitimde tasarlanması ve kullanılmasına yönelik kendi standartlarını belirlemeye ve böylece hiçbir zaman yüz yüze, öğretmen liderliğindeki öğretimin yerini almayacak ve herkes için kaliteli eğitimin ortak hedefini destekleyecek şekilde teşvik ediyor.

Büyük potansiyel

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Dijital devrim ölçülemez bir potansiyele sahiptir, ancak toplumda nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair uyarılar yapıldığı gibi, eğitimde kullanılma şekline de benzer dikkat gösterilmelidir" uyarısında bulundu.

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"Kullanımı, gelişmiş öğrenme deneyimleri ve öğrencilerin ve öğretmenlerin esenliği için olmalı, onların zararına değil."

Rapor, Eğitimde teknoloji: Kimin şartlarına göre bir araç? Ceibal Vakfı ve dünyanın dört bir yanından 18 eğitim bakanının ek desteği ile UNESCO ve Uruguay Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Montevideo, Uruguay'da düzenlenen bir etkinlikte başlatıldı. Eğitim teknolojisi dünya çapında giderek daha fazla erişilebilir ve kullanılır hale geldikçe, politika yapıcıların ve eğitimcilerin üzerinde düşünmesi gereken dört soru önermektedir.

Uygun kullanım

İlk soru, sınıfta teknolojinin uygun kullanımına odaklanmaktadır. Geleneksel, yüz yüze bir ortamda mücadele edebilecek engelli çocuklar da teknolojik yardım seçeneğinden yararlanabilir.

Raporun hazırlanmasından sorumlu Direktör Manos Antoninis, "Açtığı fırsatlar inanılmaz ve bunun öğrenciler için açtığı yeni pencereler bizi her zaman hayrete düşürüyor" dedi.

Antoninis, "Gelecekte tekrarlamamak için eğitimde teknolojiyi kullanırken geçmişteki hatalarımızı öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

“Çocuklara hem teknoloji ile hem de teknoloji olmadan yaşamayı öğretmeliyiz; bilgi bolluğundan ihtiyacı olanı almak, gerekli olmayanı görmezden gelmek; teknolojinin öğretme ve öğrenmede insan etkileşimlerini desteklemesine, ancak asla yerini almamasına izin vermek” diye ekledi.

Fırsat eşitliği

COVID-19 salgını sırasında çevrimiçi öğrenmeye hızlı geçiş, dünya çapında tahmini 500 milyon öğrenciyi dışladı ve çoğunlukla marjinal, kırsal topluluklardakileri etkiledi.

Rapor, eğitim hakkının anlamlı bağlantı hakkıyla giderek daha fazla eşanlamlı hale geldiğinin altını çiziyor, ancak yine de her dört ilkokuldan birinde elektrik yok. Tüm ülkeleri bugünden 2030'a kadar okulları İnternet'e bağlamak için kriterler belirlemeye ve birincil odak noktasının bu marjinalize edilmiş topluluklar üzerinde kalması çağrısında bulunuyor.

Ölçeklenebilir mi?

Teknolojinin katma değerine ilişkin tarafsız kanıt eksikliği var. Kanıtların çoğu, What Works Clearinghouse'un değerlendirilen eğitim müdahalelerinin yüzde ikisinden daha azının "güçlü veya orta düzeyde etkililik kanıtına" sahip olduğuna işaret ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmektedir.

UNESCO, teknolojinin evriminin eğitim sistemlerini uyum sağlamak için zorladığını savunuyor. Dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme, özellikle üretken yapay zekanın büyümesiyle birlikte giderek daha önemli hale geliyor.

Rapordaki ek veriler, bu uyum hareketinin başladığını gösteriyor: Ankete katılan ülkelerin yüzde 54'ü gelecek için geliştirmek istedikleri becerileri belirledi, ancak ankete katılan 51 hükümetten yalnızca 11'i yapay zeka için müfredata sahip.

“Dijital dünyada yol alabilmek için çok karmaşık becerilere ihtiyacımız olmadığını unutmayalım. Örneğin, en iyi okuma becerilerine sahip olanlar, bir kimlik avı e-postası tarafından kandırılma olasılığı en düşük olanlardır," dedi Bay Antoninis.

Ayrıca, öğretmenlerin de uygun eğitime ihtiyacı vardır, ancak ülkelerin sadece yarısı şu anda eğitimcilerin bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerini geliştirmek için standartlara sahiptir. Eğitimi hedef alan fidye yazılım saldırılarının yüzde beşine rağmen, daha da azı siber güvenliği kapsayan öğretmen eğitimi programlarına sahiptir.

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