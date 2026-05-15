Sarı kafayı dünyaya rezil ettiler! Çin'in bu yaptığını bir daha unutamaz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Trump’ın, görüşme sırasında Şi’ye göre daha alçak bir koltuğa oturtulması dikkatlerden kaçmadı.

Uluslararası kamuoyunda "psikolojik üstünlük kurma çabası" ve "diplomatik bir alçaklık" olarak yorumlanan bu durum, ev sahibi Çin’in ABD heyetine karşı uyguladığı gizli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Görüşmenin içeriğinden ziyade koltuk boyu farkının damga vurduğu o anlar, Pekin yönetiminin süper güç rekabetindeki kışkırtıcı tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.