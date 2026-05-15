TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lamine Yamal'ı tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen "Küresel Adalet Arayışı" konulu konferansta öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Kurtulmuş, Filistin bayrağı sallayan Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal'ı tebrik etti.

Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Lamine Yamal'ın Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağını sallayarak o kutlamalara coşku vermesi, o kutlamalarda mazlumların yanında olduğunu ilan etmesi insanlık için bir şeref vesilesidir.

Lamine Yamal’ı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum.

Çocuğun sözleşmesini iptal edebilirsiniz. Siyonist lobi, baskı yaparak büyük kulüplerde oynamasına engel olabilir.

Ama zaten bunu göze alarak Filistin bayrağını sallayan Lamin Yamal, daha şimdiden insanlığın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusudur, en iyi oyuncusudur.