SON DAKİKA
Gündem
İspanya'nın Eurovision'dan çekilme kararı! Başbakan Sanchez'den "tarihin doğru tarafındayız" mesajı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
İspanya'nın Eurovision'dan çekilme kararı! Başbakan Sanchez'den "tarihin doğru tarafındayız" mesajı!

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in katılımına yönelik itirazlarının Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından reddedilmesi üzerine 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan resmen çekildiğini duyurdu.

İspanya, İsrail’in Gazze ve Lübnan’da sürdürdüğü askeri operasyonlar ile uluslararası hukuk ihlallerine tepki olarak radikal bir boykot kararı aldı.

Başbakan Pedro Sánchez, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video mesajla, İspanya’nın bu yıl Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını resmen ilan etti.

'İSRAİL İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI'

Konuşmasında Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) İsrail’e karşı tutumunu "çifte standart" olarak nitelendiren Sánchez, insan hakları ve uluslararası hukuka bağlılığın kültür alanında da gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Sánchez, "Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde festivalden çıkarılmıştı ve İspanya bu kararı desteklemişti. Aynı ilkeler İsrail söz konusu olduğunda da uygulanmalıdır. Yasa dışı savaş ve soykırım karşısında sessizlik bir seçenek değildir; yaşananlara kayıtsız kalamayız" sözleriyle kararın gerekçesini açıkladı.

 

GENİŞLEYEN BOYKOT

İspanya kamu yayıncısı RTVE’nin "adaletsizliğe karşı durmak" amacıyla aylar önce aldığı çekilme ve yarışmayı yayınlamama kararına tam destek veren Sánchez, Madrid yönetiminin bu duruşunda yalnız olmadığını hatırlattı. Eurovision’un en büyük finansörlerinden oluşan "Büyük Beşli" arasında yer alıp yarışmadan çekilen ilk ülke olan İspanya’ya İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya da eşlik ediyor.

'TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ'

Avrupa genelindeki birçok müzikseverin ve hayran kitlesinin de organizasyona sırt çevirdiğini belirten İspanya Başbakanı, "Bu yıl farklı olacak. Evet, Viyana’da olmayacağız ama tarihin doğru tarafında olduğumuza inanarak hareket edeceğiz. Bu bir tutarlılık, sorumluluk ve insanlık meselesidir" diyerek uluslararası kamuoyuna kararlılık mesajı verdi.

İsrailliler: Ordu 7 Ekim saldırılarına dair kayıtları manipüle etti!

'Kürtler ABD ve İsrail'e nasıl taşere edildi?'

ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump'ın masasındaki iki askeri senaryo

Katil devlet İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı

Yorumlar

Vay vay

Vay be...Pedro sanchez gerçekten delikanlı adam.Bu dik duruşun umarım Müslüman ülke liderlerine örnek olur. Ama nerde,Müslüman ülke ve liderleri israilden acayip korkuyor, İran hariç.

Selam

Müslümanların başında onları idare edenler utansınlar.
