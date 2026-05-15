AK Parti’li İnan’dan CHP Lideri Özel’e fena ayar! “Şimdiden CHP tarihine 'rüşvet toplayan, besleme bir Genel Başkan' olarak geçtin!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova'da katıldığı programda AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı hedef alarak; “Erdoğan’a söylüyorum, İzmirli belediye başkanları Ankara’da ne yapsa bürokratların odasını basan Gençlik Kolları’ndan gelen milletvekilin var. Saygısız, ağzı bozuk milletvekilinin ya haddini sen bildir ya da İzmir bildirecek. Çirkin üslubu ile gencecik başkanlarımıza karışmasın. Gölge etmesin. Biz İzmir’e hizmet etmek istiyoruz. Senden aldığı güç ile İzmir’e çelme çakıyor” demişti. CHP Liderinin sözlerine, “Sayın Özgür Özel; beni sarhoş kafayla ayar verdiğin o arkadaşlarınla sakın karıştırma!” diye karşılık veren AK Parti Genel Sekreteri İnan, “Seçilmiş bir kadın başkanın yuvasına ve aile mahremiyetine fütursuzca dil uzatan, yol arkadaşlarına WhatsApp’tan galiz küfürler saydıran, Özkan Yalım'ın en yakın mesai arkadaşı sen; bize saygı ve ahlak dersi verecek en son kişisin!” dedi.

“HERGÜN ŞANTAJA UĞRUYORSUN, ÇÜNKÜ SIRTINDAKİ KİRLİ BAGAJ ÇOK AĞIR!”

Sosyal medya hesabından Özel’e tepki gösteren Eyüp Kadir İnan; “Senin İzmir’e gelişinle ilgili benim tek çekincem şu: İnşallah makam aracının arkasında o meşhur renkli valizlerle gelmemişsindir... Kendi ellerinle aday gösterdiğin belediye başkanları tarafından tehdit edilerek hizaya getirilmeye fazlasıyla alışmışsın. Her gün bir başkası tarafından şantaja uğruyorsun, çünkü sırtındaki o kirli bagaj çok ağır. Kapalı kapılar ardında aldığın paraları ifşa etmekten bahsediyorlar. Sen şimdiden CHP tarihine 'rüşvet toplayan, besleme bir Genel Başkan' olarak geçtin! O şantajlar, o pazarlıklar sana işleyebilir ama senin kameralar önünde bana savurduğun kof tehditler bize vız gelir! O kürsüde sen hamaset yaparken seni alkışlayan o belediye başkanlarına da sakın güvenme. Çok yakında onların da tehditleri başlar” ifadelerini kullandı.

“İZMİR, SİZDEN KURTULACAĞI O GÜNÜ BEKLİYOR!”

Eyüp Kadir İnan şöyle devam etti: “Şimdi çık ve attığın o iftiraların tek birini ispatla! İspatlayamıyorsan müfterisin. Ben İzmir çocuğuyum! Benim bu şehre olan sevdamı, İzmir’i 25 yıldır geriye götürenler asla anlayamaz. Oylarınız İzmir’de yerlerde süründüğü ve 25 senelik o sahte tiyatronuzu nihayet bozduğumuz için kameralar karşısında böyle çaresizce ağlama. İlk seçimde İzmir’i sizden kurtaracağız. İzmir, sizden kurtulacağı o günü bekliyor!”