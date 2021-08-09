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Spor Ünder Marsilya formasıyla ilk golünü attı
Spor

Ünder Marsilya formasıyla ilk golünü attı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya 2-0 geriye düştüğü Montpellier deplasmanını 3-2'lik skorla kazandı. Cengiz Ünder ilk maçında gol atmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 04:24:00 -
Ünder Marsilya formasıyla ilk golünü attı

Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1' de, Marsilya macerasına golle başladı. Mavi-beyazlılar, deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya geldi.

2-0'dan dönüşü başlattı

2-0 eriye düşen Marsilya'da galibiyeti getiren geri dönüşü 68'de Cengiz Ünder, başlattı.

Gelibiyet gollerini ise 75 ve 80'de Dimitri Payet kaydetti.

Çıktığı ilk lig maçında golü buldu

Cengiz Ünder Marsilya formasıyla çıktığı ilk lig karşılaşmasında golle tanışmış oldu.

Montpellier'in gollerini 30'da Luan Peres (kendi kalesine) ve 34'te Gaetan Laborde attı.

Maça 11'de başlayan Cengiz Ünder, 86'da yerini Luis Henrique Tomaz de Lima'ya bıraktı.

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