Ünal: “Türkiye düşmanları, Cumhur İttifakı’nın oyunun düşmesini bekliyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye düşmanlarının, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın oylarının düşmesini beklediğini söyledi. Ünal, “O gün eğer Cumhur İttifakı’nın oyunda bir azalma olursa Türkiye düşmanlarının, hangi gazetelerin, hangi televizyonların Almanya’da, Avrupa’da, Amerika’da hangi manşetleri atacağını biliyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Elbistan’a geldi. Ünal, partisinin seçim irtibat bürosu önünde AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Meydanda kendisini bekleyen kalabalığa hitaben seçim otobüsünün üzerinden seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı’nın oy kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

Terör örgütü PKK’nın, Cumhur İttifakı’nın oy kaybı için telsizlerinden anons geçtiğini kaydeden Ünal, "Belediye başkanımızı seçiyoruz ama Türkiye genelinde de Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyoruz. Türkiye genelinde yerli ve milli olan; milliliği sonuna kadar hak eden Cumhur İttifakı’na oy veriyoruz. Biz, 31 Mart’ta o bekleyenler var ya Cumhur İttifakı’nın aldığı oya bakacaklar. O gün eğer Cumhur İttifakı’nın oyunda bir azalma olursa Türkiye düşmanlarının, hangi gazetelerin, hangi televizyonların Almanya’da, Avrupa’da, Amerika’da hangi manşetleri atacağını biliyoruz. Terör örgütü PKK’nın telsizlerinden AK Parti ve MHP kaybetmelidir diye anons geçenlerin neyi amaçladıklarını biliyoruz. O yüzden Cumhur İttifakı, Allah’ın izniyle Elbistan’da güç kaybetmeyecek. Elbistan, buna müsaade etmeyecek. Elbistan, evlatlarına sahip çıkacak. Ben bunu biliyor ve buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ünal, daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaflar ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ünal, ziyaret ettiği tatlıcıda da vatandaşlara tatlı ikram etti.