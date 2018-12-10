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Ünal Karaman, Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu'nun açılışına katıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
Ünal Karaman, Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu'nun açılışına katıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Trabzonspor Futbol Okulu'nun açılışına katıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Yusufeli ilçesine giden Ünal Karaman, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'i ziyaret etti.

Kaymakam Kaykaç ve Belediye Başkanı Aytekin, ziyaretin anısına Karaman'a plaket verdi.

Ziyaretin ardından Karaman, Trabzonspor Yusufeli Futbol Okulu'nun açılışına katıldı. Yusufeli Trabzonspor Futbol Okulu yetkilisi Mustafa Çakmak, Kaymakam Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de katılımıyla yapılan açılışın ardından Karaman, minik Trabzonsporlular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
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