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Ünal Aysal’a icra şoku

Ünal Aysal‘ın şirketi UNIT Invesment NV’nin Akbank’a olan borcu nedeniyle sahibi olduğu Les Ottamans Otel olarak faaliyet gösteren 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:00
Ünal Aysal’a icra şoku

Ünal Aysal‘ın şirketi UNIT Invesment NV’nin Akbank’a olan borcu nedeniyle sahibi olduğu Les Ottamans Otel olarak faaliyet gösteren 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Ünal Aysal’ın şirketi olan UNIT ınvesment NV’nin Akbank’a olan borcu sebebiyle içerisinde Les Ottomans Otel, restaurant, cafe ve havuzu bulunan 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı 220 milyon TL’ye açık arttırma usulü ile icradan satışa çıkacak. 7 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da ihalesi yapılacak olan ve Sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa tarafından yaptırılan yalı, Amerikan Başkanı Donald Trum başta olmak üzere birçok ünlü ismi ağırlamasıyla da dikkat çekiyor. 4 adet taşınmazın ekonomik bütünlük oluşturduğundan bir bütün halinde satılmasına karar verilen yalı toplam 3.656,43 m2 alan içerisinde yer alıyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra danışmanı Caner Çakı, “Bu tarz bir yalıyı 2. el piyasasında bile satışına rastlamak mümkün olmazken, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak olması alıcıları için büyük bir fırsat. Yalı konumu itibari ile de dikkat çeken bir bölgede yer alıyor. Halihazırda satılacak olan parsel üzerinde lüks bir otel, cafe, bar ve havuz bulunmakta, yani turistlik tesis olarak kullanılmakta. Fiyatının da uygun olduğunu düşünüyorum ve ihale sonucunu merakla bekliyorum. Bu tarz fırsatları değerlendirmek isteyenlerin internet üzerinden icra danışma hattı yazdıklarında bu tarz bir çok ihaleden haberdar olabileceklerini söyleyebiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:00
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