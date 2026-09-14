Taraftarlar kafayı takmışlardı: Galatasaraylılara bayram ettiren Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'de Trabzonspor derbisi öncesi umut ışığı belirdi.
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'de Trabzonspor derbisi öncesi umut ışığı belirdi.
Osimhen dev karşılaşmada kadroda olabilir. İşte sıcak gelişmenin detayları...
Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu. Taraftarlar, Nijeryalı golcünün tekrar formasına kavuşacağı günü iple çekerken sıcak bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in yoğun tedavi süreci sonrası Trabzonspor maçının kadrosuna alınma ihtimali doğdu. TRT Spor'a göre sağlık ekibinden gelecek raporlara göre yıldız golcünün hafta içinde idmanlara çıkabileceği bildiriliyor.
Yine Başakşehir maçında sakatlanan ve 2-3 hafta formasından uzak kalması beklenen Mario Lemina'nın da Trabzonspor derbisi kafilesinde olması için seferberlik ilan edilmiş durumda.
Sakatlığını atlatan Günay Güvenç de takıma dönüyor. Wilfried Singo'nun ise milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.
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