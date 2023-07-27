Un çuvalı gibi kenara attı! Yolun ortasında eylem yaparsan böyle olur
İsviçre'de bir grup iklim aktivisti, eylemlerine dikkat çekmek için yolu kapatınca olanlar oldu.
Bir grup iklim aktivisti eylem için yolu kapatınca öfkeli bir sürücüye denk geldiler. Yolun kapatılmasına sinirlenen öfkeli sürücü eylemciyi un çuvalı gibi kenara attı.
İsviçre'de bir grup iklim aktivisti, eylemlerine dikkat çekmek için yolu kapattı. Yolda uzun süre beklemek zorunda kalan bir sürücü, aracından çıkıp aktivistleri yolun kenarına sürükledi. O anlar başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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