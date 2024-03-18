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Gündem Un almaya gitti döndüğünde çocuklarını enkaz altında buldu! Annenin feryadı yürekleri sızlattı
Gündem

Un almaya gitti döndüğünde çocuklarını enkaz altında buldu! Annenin feryadı yürekleri sızlattı

Yeniakit Publisher
2024-03-18 23:52:00 - 2024-03-19 00:09:34

Gazze Şeridi’nde un bulmak için çıktığı evine geri döndüğünde çocukları ve eşinin İsrail saldırısında yıkılan evin enkazı altında kaldığını gören Filistinli kadının yakarışları yürekleri sızlattı.

Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda evleri ve başta çocuklar olmak üzere sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Filistinli bir annenin, çocuklarını doyurmak amacıyla un bulmak için çıktığı evine geri döndüğünde evlerinin yıkıldığını ve tüm ailesinin de enkaz altında kaldığını gördü.

Un almak için çıktı evinin enkazıyla karşılaştı

Göz yaşları içinde yıkılan evin etrafında dolaşan Filistinli anne, "Hepsi (enkazın) altında. Buğday unu almak için çıkmıştım. Yemin ederim buğday unu almak için çıkmıştım." sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

Gazzeli annenin yakarışları yürekleri sızlattı

"Ya Rabbi, ya Rabbi, sevgili Peygamberin hürmetine, ya Rabbi" yakarışlarıyla yıkılan evin etrafında dolaşan Filistinli anne, çocukları ve eşinin sağ kurtulması için dualar etti.

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