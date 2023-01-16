Umutsuzluk ve kronik depresyonda olduğunuzu gösteren 5 işaret! Şüphelenmek, sessiz sedasız...

Mutlu olmak çok basit görünebilir. Umutsuzluk, geleceği öngörmeyle ilgili bir kaygı da taşır ve karamsarlıkla birliktedir. Umutsuzluk ve karamsarlık kronik bir depresyon hali yaratır. İnsanların küçük şeylerden bile mutlu olabileceği düşünülür. Ancak artık hayattan keyif alamıyorsanız, mutlu anlarınız çok azaldıysa ve eski neşenizi bulamıyorsanız kronik bir mutsuz olabilirsiniz. İşte umutsuzluk psikoloji hakkında detaylar ve UMUTSUZLUK Makale...

En umutsuz olduğun anda ne yapmalısın?

Farkında olmadan yaptığınız bir çok davranış kronik mutsuzluğa sürüklenmenize sebep olabilir. cnn'türkün aktardığı haberde: Kronik mutsuzluğa sebep olan alışkanlıkları ve davranışları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Umutsuzluk nasıl yenilir?

1- SÜREKLİ EVDE VAKİT GEÇİRMEK

Genellikle vaktinizin çoğunu evin içinde yalnız bir şekilde geçirmek istiyorsanız mutlu olma ihtimalinizi azaltabilirsiniz.

İnsanlar sosyalleşerek ruhlarını besler. Konuşarak, dinleyerek ya da eğlenceli aktivitelerde bulunarak keyfini yükseltir. Sürekli evinizde bir köşeye çekilerek yaşamak ve kimseyle konuşmamak mutsuz olmanızın en büyük sebeplerinden olabilir.

Mutsuzluğun sizi ne zaman asosyal yapmaya başladığını fark edin ve kendinizi dışarı çıkıp insanlarla etkileşim kurmaya zorlayın.

2- KENDİNİZİ MAĞDUR GÖRMEK

Hayat herkes için zordur. Hayatta kalabilmek ve yaşamınızı güzelce sürdürebilmek için tüm zorluklara göğüs germeniz gerekir.

Mutsuz insanlar genel olarak hayatın zor olduğu ve kendi kontrolleri dışında geliştiği düşüncesine kapılırlar. Bu düşüncenin altında büyük bir çaresizlik hissi vardır. Herkes arada sırada kendini kötü hissedebilir. Ancak sürekli mağdur olduğunuzu düşünmek hayatınızdan memnun olmamak mutluluğuna engel olur.

3- KÖTÜMSER OLMAK

Hayatınızın belirli dönemlerinde ister istemez geleceğinize yönelik olumsuz düşüncelere kapılırsınız.

Kötümser yaklaşım ve olumsuz düşünceler ruh halinizi de etkiler. Sürekli kötü şeylerin olmasını beklersiniz.

Kötümser düşünceler hayatınızdaki güzellikleri görmenize engel olur. Bu durumda da mutsuzluğa sürüklenirseniz. Kötümser düşüncelerin ne kadar mantıksız olduğunu fark etmeden bu düşüncelerden kurtulmak çok kolay değildir

4- GELİŞMEMEK

Mutlu olmak ve kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız gelişmeniz gerekir. Yeniliklere açık olarak ve tüm yenilikleri takip ederek kendinizi geliştirmeye çalışın.

Hayatın kendi başına ilerlemesini bekleyerek mutlu olamazsınız. Kendinize hedefler koymanız, öğrenmeniz ve araştırmanız gerekir. Sadece öylece durup yaşamaya devam ederseniz hayatın güzelliklerini keşfedemezsiniz.

5- YAŞANAN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEK

Mutlu insanlar sorunların üstesinden gelebilmek için mücadele eder. Hata yaptıklarında bunu kolayca kabul ederler.

Mutsuz insanlar ise genellikle problemlerini görmezden gelmeye çalışırlar. Problemlerini sadece büyütürler ve çözüm önerisi üretmezler.

Sorunu çözmek için harekete geçmedikçe problem büyür ve artık kontrolden çıktığını düşünmeye başlarsınız. Bunun sonucunda kendinizi kurtulamayacağınız bir mutsuzluğa sürüklemiş olursunuz.

Umutsuzluk Testi, bireylerin geleceğe dair umutsuzluk düzeyini ölçmek üzere geliştirmiştir.

Umutsuz bir insan ne yapmalı? Kısaca:

Umutsuzluk Hissiyle Başa Çıkma Rehberi

İçinde bulunduğunuz güne odaklanın, geleceği öngörmeye çalışmayın.

Yalnız değilsiniz.

Yanınızda olmak isteyen insanlara izin verin.

Düşünceleriniz gerçekliğinizdir.

Farklı sonuçlar istiyorsanız, farklı şeyler yapmaya başlayın.

Bu durumdan daha güçlü çıkacağınızı unutmayın.

Umutsuzluk, kronik mutsuzluğun önemli 5 belirtisi

Depresyon moral bozukluğu,

1- İsteksizlik, hayattan zevk almama, uykusuzluk,

2- Karamsarlık,

3- Odaklanamama, sessiz sedasız kalmak

4- Unutkanlık,

5- Yersiz suçluluk duygusu,