“Umutlar Üşümesin”le 5 bin çocuk ısınacak
Elazığ’da Genç Kızılay gönüllüleri, “Umutlar Üşümesin Projesi” kapsamında 5 bin depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuk için hazırlanan kışlık giyeceklerin dağıtımına başladı.
Türk Kızılay Elazığ Şubesince hayırseverlerden toplanan kışlık giyecekler, Genç Kızılay gönüllüleri tarafından paketlenerek dağıtım için hazır hale getiriliyor. Gönüllüler, hazırladıkları ve içerisinde atkı, eldiven, bere ve çorap bulunan yardım paketlerini, 5 bin depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırmak için dağıtımına başladı.