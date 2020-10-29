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Aktüel “Umutlar Üşümesin”le 5 bin çocuk ısınacak
Aktüel

“Umutlar Üşümesin”le 5 bin çocuk ısınacak

Elazığ’da Genç Kızılay gönüllüleri, “Umutlar Üşümesin Projesi” kapsamında 5 bin depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuk için hazırlanan kışlık giyeceklerin dağıtımına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:52:00 -
“Umutlar Üşümesin”le 5 bin çocuk ısınacak

Türk Kızılay Elazığ Şubesince hayırseverlerden toplanan kışlık giyecekler, Genç Kızılay gönüllüleri tarafından paketlenerek dağıtım için hazır hale getiriliyor. Gönüllüler, hazırladıkları ve içerisinde atkı, eldiven, bere ve çorap bulunan yardım paketlerini, 5 bin depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırmak için dağıtımına başladı.

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