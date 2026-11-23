Vali Murat Zorluoğlu, programda yaptığı konuşmada, Sezai Karakoç'u rahmetle ve minnetle yad ettiklerini söyledi. Diyarbakır'ın bir tarih ve kültür şehri olduğu kadar ilim şehri de olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Bu topraklarda evrensel insanlık mirasına büyük katkılar yapan birçok seçkin bilim, kültür ve sanat insanı da yetişmiştir." dedi. Sezai Karakoç'un Ergani ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Zorluoğlu, "Kayıtlarda doğum günü 22 Ocak olarak görünüyor ancak annesi oğlunun mayısta, güllerin açtığı ayda doğduğunu söylemiş. Yani gülün şairi, gül ayında doğmuş. Merhum Karakoç hiç şüphesiz Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir ama kanaatimce onu diğerlerinden ayıran en temel özelliği Sezai Karakoç'un bu toprakların hafızasını, ruhunu ve diriliş umudunu mısralarına nakşetmiş bir fikir insanı olmasıdır." diye konuştu. Zorluoğlu, Karakoç'un kitapları ve şiirleri dışında umuda dair de sarsılmaz bir inanç bıraktığını belirterek, "Onun şiiri sadece bir estetik arayışı değildir, köklerinden koparılmaya çalışılan bir nesle kimliğini hatırlatan güçlü bir çağrıdır. Sezai Karakoç kurucusu olduğu Diriliş Dergisi ve ortaya koyduğu Diriliş düşüncesiyle nesillere hem edebi hem de fikri bir pusula olmuştur." ifadelerini kullandı.