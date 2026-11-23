Rusya'nın uzay programına ilişkin ortaya atılan yeni iddia, nükleer silahların uzayda kullanılması ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) ve Alman Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere NATO istihbarat servisleri, Rusya'nın bu yıl nükleer silah taşıyan Sputnik-S adlı uyduyu uzaya göndermeyi planladığı sonucuna vardı.

NDR ve WDR televizyon kanalları ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberinde, uydunun birkaç yıl önce monte edildiği ve Moskova bölgesinde konuşlandırıldığı öne sürüldü.



ABD'li yetkililer, Rusya'nın SpaceX'e ait ve Ukrayna ordusunun da kullandığı Starlink uydu internet ağı başta olmak üzere geniş uydu sistemlerini imha edebilecek kapasitede nükleer bir silah üzerinde yıllardır çalıştığını öne sürüyor. Moskova ise 2024 yılında, uzayda nükleer patlama gerçekleştirerek düşman uydularını yok etmeyi amaçlayan bir silah geliştirdiği yönündeki ABD iddialarını reddetmişti.