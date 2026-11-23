Rusya'nın yer altından servet fışkırdı! 250 yeni yatakta ortaya çıkan rakamlar şaşırttı
Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı, 2026 yılında ülke genelinde 250 yeni maden ve hidrokarbon yatağı keşfedildiğini duyurdu. Altın, gümüş, bakır, nikel ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu yeni sahalarda, milyonlarca ton cevher ve milyarlarca metreküplük doğal gaz potansiyeli tespit edildi. Rusya, 2026 yılında gerçekleştirdiği maden arama çalışmalarıyla yer altı kaynaklarına yenilerini ekledi. Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde toplam 250 yeni mineral ve hidrokarbon yatağının keşfedildiği bildirildi. Bakanlık, keşfedilen sahaların 239'unun katı mineral, 11'inin ise hidrokarbon yatağı olduğunu açıkladı. Rusya'nın mineral kaynak envanterine her yıl ortalama 200 ila 300 yeni yatağın eklendiği belirtildi.