En büyük altın keşfi Trans-Baykal'dan 2026 yılının en dikkat çekici keşiflerinden biri, Rusya'nın Trans-Baykal Bölgesi'nde bulunan Morozova altın yatağı oldu. Bakanlığın verilerine göre, söz konusu sahada yaklaşık 37 ton altın ve 13,6 ton gümüş rezervi tespit edildi. Morozova yatağı, yıl içerisinde keşfedilen en büyük altın sahası olarak kayıtlara geçti. Krasnoyarsk'ta dev bakır ve nikel rezervleri Rusya'nın zengin yer altı kaynaklarına sahip Krasnoyarsk Bölgesi'nde keşfedilen Dalneye yatağı da içerdiği değerli metallerle öne çıktı. Yeni keşfedilen sahada 169 bin 600 ton nikel, 250 bin ton bakır ve 8 bin tonun üzerinde kobalt rezervi bulunduğu açıklandı. Aynı yatakta ayrıca 242 ton platin grubu metal, 9,5 ton altın ve yaklaşık 67 ton gümüş rezervi bulunduğu bildirildi.