Nvidia'dan dikkat çeken karar! Jensen Huang yeniden CEO oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
NVIDIA, şirketin kurucusu Jensen Huang'ın yönetim kurulu başkanlığı ve CEO görevlerini yeniden üstlendiğini açıkladı.
ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Jensen Huang'ın yeniden yönetim kurulu başkanı ve üst yönetici (CEO) olarak atandığını açıkladı. 12 Kasım'da istifa eden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yönetim kurulu kararıyla yeniden görevine iade edildi.
Gündem
Teknoloji devinde ahlaksızlık depremi! Adı yasak aşk skandallarına karışan NVIDIA CEO’su Jensen Huang istifa etti!