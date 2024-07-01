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Spor Umut Meraş'ın yeni adresi Eyüpspor
Spor

Umut Meraş'ın yeni adresi Eyüpspor

Yeniakit Publisher
2024-07-01 14:38:00 -
Umut Meraş'ın yeni adresi Eyüpspor

Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş'ın, yeni adresi belli oldu. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş, Süper Lig'de kalıyor.

BeIN Sports'un haberine göre; Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sona eren Umut Meraş ile anlaşma sağladı.

Eflatun-sarılar kısa süre içerisinde Umut Meraş'ın transferini duyuracak.

Kariyerinde; Boluspor, Bursaspor, Le Havre ve Beşiktaş takımları bulunan deneyimli sol bek Beşiktaş'ta 60 maçta oynadı ve 2 kez asist yaptı.

28 yaşındaki sol bek 15 kez A Milli Takım formasını giydi.
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