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Spor Umtiti Süper Lig'e geliyor
Spor

Umtiti Süper Lig'e geliyor

Barcelona'dan kesin olarak ayrılacak olan Samuel Umtiti için yeniden Türkiye iddiaları ayyuka çıktı. Samuel Umtiti'nin Süper Lig ekipleriyle görüşmede olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 13:53:00 - 2022-05-20 13:57:59
Umtiti Süper Lig'e geliyor

Barcelona'dan kesin olarak ayrılacak olan Samuel Umtiti için yeniden Türkiye iddiaları ayyuka çıktı. Samuel Umtiti'nin Süper Lig ekipleriyle görüşmede olduğu iddia edildi.

Barcelona'dan kesin olarak ayrılacak olan Samuel Umtiti için yeniden Türkiye iddiaları ayyuka çıktı. Samuel Umtiti'nin Süper Lig ekipleriyle görüşmede olduğu iddia edildi.

İspanyol devi Barcelona, yeni sezon planlarında yer almayan Samuel Umtiti'yi kesin olarak gönderme kararı aldı.

Takvim'de yer alan habere göre; bu gelişme üzerine Fransız stoperin menajeri Arturo Canales'in yeni bir kulüp bulmak için harekete geçtiği ve Türkiye'deki bağlantılarını da kullanarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la temas kurduğu öne sürülüyor.

Yeni sezon öncesi 4 kulübün de savunmayı takviye etmesi beklenirken, gelişmeleri yakından izleyen menajer Canales'in bu nedenle Türkiye hamlesi yaptığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre şu ana kadar Umtiti konusunda 4 büyük kulübün hiçbirinden olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı.

Çok önemli bir kariyere sahip olan Fransız yıldızın son dönemde yaşadığı büyük düşüşün tedirginlik oluşturduğu ifade ediliyor. Bir dönem hem Barcelona hem de Fransa Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biri olan Samuel Umtiti'nin piyasa değeri 2018 yılında 70 milyon Euro'ya kadar yükselmişti. Ancak 2018 yılından sonra önemli bir düşüş yaşamaya başlayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 1 maçta forma giyebildi.

 

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