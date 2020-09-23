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İSLAM Umreye ne zaman gidilecek? Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek?
İSLAM

Umreye ne zaman gidilecek? Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek?

Umre ziyarete başladı mı? Umre ne zaman başlayacak? Umreye hangi ülkeler gidecek? Türkiye’den umreye gidişler ne zaman başlayacak? İşte Suudi Arabistan’dan son dakika umre ziyareti kararı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:03:00 -
Umreye ne zaman gidilecek? Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler sıkı tedbirler aldı. Salgını önlemek ve yeni salgınların önüne geçmek için ülkeler sınırlarını kapatıp ülkelerine yolcu kabul etmemeye başladı. Koronavirüs hac ve umreyi de etkilemişti. Suudi Arabistan bu yıl hac ibadeti için sadece ülkesindeki hacı adaylarını kabul etti. Arabistan yönetimi daha önce de umre ziyaretlerini askıya almıştı. Salgının seyrinin az da olsa önüne geçilmesi ve dünya genelinde normalleşme adımlarının atılması nedeniyle Müslümanlar, Arabistan’dan gelecek umre ziyareti haberini bekliyordu. Son dakika haberine göre, Suudi Arabistan umre ziyaretlerine ilişkin olarak önemli karar aldı. 

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Hac ibadetini gerçekleştiremeyen Müslümanlar, kutsal toprak özlemlerini umre ile gidermek istemekte. Salgın nedeniyle umre ziyaretlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, Suudi makamlarından yapılan açıklama ile umre konusunda yüzler güldü. Suudi Arabistan yönetimi, umre ziyaretlerin kademeli olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından edinilen habere göre, umre ziyaretleri 4 Ekim’den itibaren kademeli olarak başlayacak. 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Kabe’de yeni düzenleme yapılacağı öğrenildi. Buna göre, Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30’u oranında ziyaretçiye izin verileceğini, 18 Ekim'den itibaren de Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 oranında yine Arabistan içerisindeki umrecilere açılacağı öğrenildi. 

Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek?

2020 hac kuru sonuçlarına göre, hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları, salgın nedeniyle hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidememişti. 2021 yılında hac kurası çekilmeksizin bu sene hacca gidemeyen adaylar direk olarak hacca gideceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki Türkiye’den umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Suudi Arabistan’dan gelen haberlere göre, 4 Ekim’de yurt içinde başlayacak olan umre ziyaretleri 1 Kasım'dan itibaren yurt içi ile birlikte yurt dışından umre ziyaretleri kabul edilmeye başlanılacak. Bu tarihten itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin koronavirüs salgını konusunda sıkı önlemler alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını öğrenildi.

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