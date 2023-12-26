Umreye gitmiş! 'Aha dayıya sor' sözüyle tanınan Adanalı gaspçının son hali şaşırttı
İşlediği suçlar yerine "Aha Dayıya Sor" sözleriyle tanınan Adanalı gaspçının son hali görenleri oldukça şaşırttı.
İşlediği suçlar yerine "Aha Dayıya Sor" sözleriyle tanınan Adanalı gaspçının son hali görenleri oldukça şaşırttı.
Adana’da 2015 yılında “4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor” sözleriyle sosyal medyada tanınan Hüseyin Taşkıran yıllar sonra ortaya çıktı.
8 Ekim 2015’te bir polis memurunun oğlu Ömer K.’nin 5 lirasını bıçak zoruyla gasp eden ve “Gasp etmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Aha dayıya sor” cevabıyla sosyal medyada tanınan Hüseyin Taşkıran yine sosyal medyada ortaya çıktı.
Yahya Karataş adıyla açılan TikTok hesabında paylaşılan videolarda "Adanalı gaspçı"nın çok değiştiği görüldü.
Estetikle burnunu yaptıran gaspçı fenomenin Medine'den videolar paylaştığı görüldü.
İşte Aha Dayı Sor cümlesinin sahibi gaspçının son hali...